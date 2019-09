So wirst du trotz Ängsten zum Weltenbummler

Je nach dem, wie eingeschränkt du bist, sollte das Reiseziel so gewählt werden, dass es realistisch und bewältigbar bleibt, aber dennoch weit genug außerhalb der Komfortzone liegt, um neue Erfahrungen bereitzuhalten. Du entscheidest, welche Herausforderung du angehen willst und welche nicht. Man kann auch an Orten eine schöne Zeit haben, für die man nur eine halbe Stunde Bus gefahren ist. Wenn du dich hingegen bereit fühlst, deiner Zug- oder Flugangst die Zähne zu zeigen, mach es dir dabei so leicht wie möglich: kurze Strecken, keine Umstiege, Platzreservierung und so weiter. Sich nicht zu überfordern fällt vielleicht schwer bei all den Möglichkeiten, aber wenn du auf deine Intuition hörst, findest du die richtige Route, wortwörtlich.