Endlich aufhören, es allen recht machen zu wollen & 3 Tipps, wie du das schaffst

Das waren jetzt drei Tipps, die du einfach mal ausprobieren kannst. Natürlich gibt es aber nicht nur einen einzigen Weg. Und möglicherweise dauert es auch eine Weile, bis du wirklich anfängst, mehr an dich zu denken. Aber fang doch vielleicht einfach damit an, dich aktiver bei Unterhaltungen einzubringen. Wenn du dich also das nächste Mal in einem einseitigen Gespräch befindest, bei dem zu gar nicht zu Wort kommst, sag deiner Freundin bzw. deinem Freund vorsichtig, du würdest ihr*ihm auch gern etwas erzählen – etwas, das in deinem Kopf vorgeht oder das dir heute passiert ist.