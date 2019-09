Die Fotografin Angelina d'Auguste hat ein Gefühl für Dinge, die den Rahmen des Üblichen sprengen. „Ich fühle mich von Themen angezogen, bei denen es um Erscheinungsbilder und gesellschaftliche Fragen geht“, sagt sie. Dabei nimmt sie eine Perspektive ein, welche auf dem weiten Feld zwischen Fotografie, Dokumentation und Kunst anzusiedeln ist. Für ihre Abschlussarbeit am Fashion Institute of Technology in New York widmete sie sich dem Thema Albinismus.