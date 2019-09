5 Gründe, warum es mich ankotzt, wenn schöne Menschen sagen, sie seien body-positive

Ich meine, in der Zeit, in der ich der Person folge, ist nie etwas an ihr aufgefallen. Ich käme nicht im Traum darauf, dass sie jemals wegen Äußerlichkeiten ausgelacht oder gemobbt worden wäre. Klar, kenne ich den Begriff Body Positivity, bringe ihn aber überhaupt nicht mit dieser gut aussehenden, intelligenten und unterhaltsamen Frau überein, die dazu noch sehr erfolgreich ist. Natürlich gibt es einige Frauen mit volleren Haaren als sie, dafür hat sie aber Stil und ein bezauberndes Lächeln. Wenn sie strahlt, muss man selbst direkt lächeln. Aber, so schreibt sie, scheint mit ihren Oberschenkeln, die auf dem Foto in wenig schmeichelhaften Hot Pants stecken, etwas nicht zu stimmen. Sie seien stämmig, verrät die Selbstbeschreibung unter dem Foto, aber sie wäre natürlich dennoch zufrieden, und mehr noch: “Ich bin dankbar für meine dicken Beine, denn sie tragen mich jeden Tag, genauso wie sie sind. Ich liebe sie trotz allem! #bodypositive”