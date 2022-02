Euphoria bringt Stirnbänder von früher zurück: Juhu! (größtenteils)

Euphoria bringt aber nicht nur der Zick-Zack-Reifen zurück. Im weiteren Verlauf der Staffel kriegen wir nämlich ein weiters Haar-Accessoire von früher zu sehen, an das ich mich persönlich viel lieber erinnere und das uns Maddy in der zweiten Folge zeigt: das klassische Stirnband der 90er aus weicher, dehnbarer Baumwolle. HBO postete kürzlich einen Clip auf TikTok , im dem ein Fan sagt, dass Maddies Look mehr Screen Time verdient hätte, und 10,4 tausend andere stimmten zu. Ihr grüner Bikini und das seitliche gebundene Umhängetuch von Romé gefallen mir zwar auch gut, aber das breite schwarze Stirnband ist mein Lieblings-Accessoire in dieser Staffel.