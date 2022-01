Der Mars im Steinbock verleiht dir diesen Monat besonders viel Ehrgeiz

Wie gesagt: Der Mars beeinflusst außerdem unsere sexuellen Vibes, und das bedeutet, dass wir in unserem Liebesleben in nächster Zeit ebenfalls große Veränderungen beobachten können. „Wenn du in einer Beziehung bist, ist jetzt die Chance gekommen, um eine gemeinsame Zukunft zu planen und euch konkrete Ziele zu setzen – nicht nur für dich, sondern für euch beide“, sagt Murphy. „Bist du Single, koste diesen Transit aus, um die Zügel in die Hand zu nehmen. Mach den ersten Schritt und schau, was passiert.“ Diese planetarische Bewegung ist ein großer Fan von Neuanfängen. Wenn du also gerade mit deinem Liebesleben unzufrieden bist, spürst du jetzt die Kraft, um es in neue Bahnen zu lenken.