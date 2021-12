Neptuns Rückläufigkeit ist vorbei – was uns jetzt bevorsteht

Während der Rückläufigkeit des Neptun hören wir aufmerksamer auf unsere innere Stimme, wovon auch unsere übersinnlichen Fähigkeiten profitieren können. Diese vorahnenden Instinkte solltest du mit der Welt teilen. „Achte darauf, was du in den letzten fünfeinhalb Monaten über deine Intuition gelernt hast, wer aus deinem engsten Kreis wirklich an deiner Seite stand und was dir dein spirituelles Urteilsvermögen verraten hat – zum Beispiel über Lehrer:innen, Gurus oder Ideologien, die mehr sind, als sie zu sein scheinen“, meint Madi Murphy, Mitbegründerin der Astrologie-Seite The CosmicRx . „Das Leben fühlt sich in kommender Zeit ein wenig verträumter an, während es wieder hinter Wolken verschwindet; daher sollten wir sicherstellen, dass wir auf festem Boden stehen.“