Sorry, aber ich kaufe Kristen Stewart die Diana in Spencer nicht ab

Das kann man jetzt auf ihren Status als einer der berühmtesten Menschen der Welt schieben – aber viele bekannte Schauspielerinnen schaffen es, andere Stars zu spielen und in diesen Rollen komplett zu verschwinden (sieh dir nur mal Jessica Chastain als Tammy Faye Bakker in The Eyes of Tammy Faye an – ebenfalls ein neuer Release auf dem Toronto Film Festival ’21). Und andere, noch berühmtere Promis als Stewart haben Performances abgeliefert, bei denen ihnen ihr Star-Status nicht in die Quere kam. Denk bloß an Jennifer Lopez , deren charakteristische arrogante Art perfekt zu ihrer Rolle als selbstbewusste, betrügerische Stripperin in Hustlers passte. Einige Darsteller:innen können ihre einzigartigen, unvermeidlichen und ununterdrückbaren Eigenarten zu ihrem Vorteil nutzen. Bei Stewart in Spencer fühlte es sich aber nie so an, als sei es Absicht gewesen, ihre ureigenen Ticks in die Rolle einfließen zu lassen.