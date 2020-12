Netflix äußert sich zur größten Kritik an The Crown

Kein Wunder, dass bei vielen Zuschauer:innen deswegen diesmal mehr denn je die Frage aufgekommen sein dürfte, wie viel von alldem wir überhaupt glauben können. Wo hört Fiktion auf, wo beginnt Fakt? Schließlich orientiert sich The Crown schon seit der ersten Staffel weitestgehend an der realen Geschichte des aktuellen britischen Königshauses. In Staffel 4 fragten sich viele daher verständlicherweise: War Prinz Charles’ Ehe mit Diana wirklich so furchtbar, wie sie in der Serie dargestellt wird?