„Wir hatten keine Affäre, Kristen Stewart ist nur eine gute Freundin!”

Alles hätte so schön laufen können für Lyndsey Gunnulfsen und ihre Jungs: Mit ihrem 2014er Debütalbum „White Noise“ brachen PVRIS (sprich: Paris) vor drei Jahren aus dem Stand sämtliche Rekorde und wurden als next big thing des Indie-Rock gehandelt. Doch mit zunehmendem Erfolg schottete sich die 23-jährige Sängerin immer mehr ab – bis hin zur Depression. Auf dem neuen Longplayer „All We Know Of Heaven, All We Need Of Hell“ rechnet das amerikanische Trio nun ab: mit sich und seiner Umwelt. Lynn Gunn spricht mit uns über ihren kreativen Burn-Out, ihr schwieriges Coming-Out, ihre angebliche Affäre mit „Personal Shopper“-Schauspielerin Kristen Stewart und das ständige Leben zwischen Himmel und Hölle.