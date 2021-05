Mit ihrem neoprenartigen Äußeren sah meine Wasserflaschentasche weniger ästhetisch aus als die Modelle, die ich vor der Pandemie auf dem Laufsteg gesehen hatte. Bei Jacquemus' '20-Herbstshow im Januar 2020 stellte ein (gut hydratisiert aussehendes) männliches Modell eine lavendelfarbene, lederne Wasserflaschentasche, die über seine Brust geschnallt war, zur Schau. Auch Chloé, Marine Serre, Prada, Kenzo und Chanel hatten diese Accessoires in ihren Kollektionen für diese Jahreszeit. Als diese Täschchen letzten Herbst auf den Markt kamen, waren wir alle aber dazu gezwungen, in unseren eigenen vier Wänden zu bleiben. Aus diesem Grund hatte dieser Trend nie die Möglichkeit, in Schwung zu kommen und einen Boom zu erleben. Jetzt, da mit der Einführung der Impfstoffe ein Gefühl der Hoffnung aufgekommen ist und unsere Leben deshalb in nicht allzu ferner Zukunft wieder ihren mehr oder weniger normalen Lauf nehmen können, bringen Designer:innen dieses Accessoire wieder ins Rampenlicht zurück. Die Marke Marine Serre hat sie wieder in ihre Herbst-'21-Show aufgenommen, die der Öffentlichkeit letzte Woche vorgestellt wurde. Auch in der neuesten Kollektion von Givenchy konnten wir eine Wasserflasche in Form einer Halskette entdecken. Auch Chanel war mit von der Partie – auch wenn die Flaschen dieses Modehauses zu winzig für ausreichende Flüssigkeitszufuhr waren.