Coronalingus: Was ist das & worauf solltest du bei dieser Art von Sex achten?

Und wie soll man das jetzt in einem Satz verwenden? Das macht uns das Magazin The Economist vor: „Hat dir ein*e Freund*in von einem ‚Coronalingus’-Abend erzählt, während du noch dabei warst, ein besonders schmerzhaftes ‚ Zumping ‘ zu verdauen?“ (Auch so eine kreative Wortneuschöpfung – in diesem Fall bestehend aus „Zoom“ und „dumping“, sprich: Schluss machen via Video-Call. Autsch.)