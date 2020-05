Das neue Musikvideo von Harry Styles sorgt für heiße Sommer-Vibes

Und wieder hat er es geschafft. Sogar in der Selbst-Isolation bringt uns Harry Styles ins Schwärmen. Diesmal in dem neuen Musikvideo zu seiner Hitsingle „Watermelon Sugar“. Und wie es auch nicht anders von ihm zu erwarten war, eröffnet der Sänger das Video mit einer Widmung an etwas, nach dem wir uns gerade in dieser Zeit mehr denn je sehnen: „Dieses Video ist dem Anfassen gewidmet“. Was wir danach geboten bekommen, sind ganze drei Minuten, in denen Styles uns allein und inmitten einer Gruppe von Ladys, die sich auf sehr erotische Art und Weise anfassen und dabei genüsslich ihre Wassermelonen (die Frucht!) vernaschen, Lust auf einen heißen Sommer macht.