Das liegt an der positiven Energie der Fische. Das optimistische Zeichen und der rückläufige Planet mögen sich zwar nicht so besonders, aber das tut uns sogar richtig gut: „Es stimmt zwar, dass die logischen und analytischen Fähigkeiten des Merkurs in diesen drei Wochen geschwächt sind, aber der Rückschritt des Botenplaneten wird nicht so schlimm sein, wie sonst“, sagt die Astrologin Narayana Monúfar. „Von den drei rückläufigen Merkur-Phasen dieses Jahr – die nächsten sind im Sommer und im Herbst – ist die im Zeichen der Fische die angenehmste für uns“, erklärt Montufar weiter. „Natürlich gibt es hier und da die typischen Missverständnisse und Probleme mit der Technik , und manchmal haben wir das Gefühl, nur Bahnhof zu verstehen. Lass dich dann aber einfach nicht ärgern, sondern genieß lieber ein Erholungsbad, mach einen Spaziergang im Park, binge deine Lieblingsserie oder werde kreativ!“