Die zweite Sonnenfinsternis findet dann am 2. Juli im Krebs statt, während die zweite Mondfinsternis dieses Jahr am 16. Juli im Sternzeichen Steinbock passiert. Diese wird sich nicht ganz so schwer anfühlen wie die im Winter. Vielmehr lässt sie dich deine bisherigen sozialen Kontakte auf die Probe stellen. Mit wem willst du eigentlich wirklich deine Zeit verbringen? Vielleicht verleitet diese Mondfinsternis dich sogar dazu, die Fühler auszustrecken und dich mit neuen Menschen und Gruppen in Verbindung zu setzen. Im Winter, genauer gesagt am 26. Dezember, erwartet uns dann die dritte Sonnenfinsternis 2019. Diese findet im Steinbock statt und macht sichtbar, welche Gewohnheiten du in Bezug auf den Job überdenken solltest.