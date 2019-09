Was gibt es Schöneres, als einen neuen Monat mit frischen Aussichten zu beginnen? Schon am 2. Dezember tritt Venus, der Planet der Anmut und Schönheit, in ein neues Haus. Dieser Wandel wird für alle Sternzeichen spürbar sein. Vom 5. bis 7. tritt Mars dann in Konjunktion mit Neptun und inspiriert uns dazu, unsere Ideen in die Tat umzusetzen. Kommunikationsplanet Merkur beendet seine letzte rückläufige Phase dieses Jahres am 6. und hilft uns, klarer zu kommunizieren und einander mit größerer Offenheit zu begegnen. Am 7. tritt der Neumond in den Schützen und erinnert uns alle daran, offener und großzügiger miteinander zu sein.