Update: Bill Cosby muss wegen sexueller Nötigung bis zu 10 Jahre ins Gefängnis

Mit den Worten „Mr. Cosby, der Tag ist gekommen“ hat der Richter Steven O'Neill am gestrigen Dienstag im Fall Bill Cosbys ein Urteil zum Strafmaß gefällt. Wegen schwerer sexueller Nötigung an Andrea Constand verhängte er eine Freiheitsstrafe von minimum drei und maximal zehn Jahren. In Handschellen wurde der einstige Fernseh-Star direkt nach der Verkündung vorerst ins Staatsgefängnis Phoenix abgeführt. Außerdem muss er 25.000 Dollar zahlen und die Gerichtskosten des Strafprozesses tragen. Cosbys Anwalt hat bereits verkündet, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Der Antrag auf eine Freilassung gegen Kaution bis zum Berufungsverfahren wurde bereits ablehnt.