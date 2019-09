Die To-Do-Liste für den Valentinstag haben wir alle hundertfach irgendwo gelesen: eine 500-Gramm-Packung Schokolade inhalieren, aber vorher natürlich noch das perfekte Geschenk für unsere*n Partner*in besorgen und sich in viel zu teure Lingerie zwängen. In Sachen Beauty werden wir meist dazu angehalten, uns für das Date am Abend mit zig Schichten Foundation, Highlighter und einer Masse an Lippenprodukten aufzudonnern, so dass man am Ende selbst nicht mal mehr Lust hat jemanden zu küssen.