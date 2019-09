Heute schon was vor? Eine Anleitung zum Date mit dir selbst

Es ist niemals nicht an der Zeit, uns besser kennenzulernen, unseren Gedanken zuzuhören und Glauben zu schenken, damit wir die Traumfrau an unserer Seite werden – in guten wie in schlechten Zeiten. Wir müssen uns um den eigenen Finger wickeln, um uns selbst erst einmal mehr als genug sein zu können.

Wir müssen uns daten.