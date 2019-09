Frauen, hört auf über stark geschminkte Frauen herzuziehen!

In einer Zeit, in der vieles polarisiert und gleichermaßen Lob und harsche Kritik erntet, ist auch Make-up-Shaming eine Sache, gegen die wir uns kollektiv einsetzen sollten. Nachdem in vielen, nicht weniger lobenswerten Kampagnen und auf Catwalks der Make-up-Trend zu „möglichst natürlich“ tendiert, heißt das nämlich noch lange nicht, dass das der einzige wahre Weg ist, Make-up zu tragen. Auf der einen Seite gibt es Labels wie etwa die New Yorker Kultmarke Glossier, die es geschafft hat, den No-Make-up-Looks weiter in den Mainstream zu rücken, und Beautygröße Bobbi Brown verlässt ihr Unternehmen, weil sie sich nicht weiter mit einem Brand identifizieren kann, das eine Contour-Palette herausbringen will. Auf der anderen Seite gibt es die lauten, bunten Youtuber*innen wie Huda Kattan und Patrick Starr , die eine mindestens genauso große Audience erreichen und ihre Follower tagtäglich mit ihrer Kunst und ihrem Können inspirieren. Auch Sali Hughes vom Guardian hats sich bereits auf die Seite der Make-up-Lover stellte.