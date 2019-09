Weltweit werden statistisch gesehen immer mehr Kaiserschnitte durchgeführt. Das belegen unter anderem Zahlen des Royal Infirmary of Edinburgh in der Fachzeitschrift Plos Medicine veröffentlicht wurden. Demnach sind in Westeuropa im Jahr 2016 rund 24,5 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, in Nord- und Südamerika waren es mit 32 und 41 Prozent sogar noch weitaus mehr. Auch in Deutschland haben sich die Zahlen verändert. Waren es 1991 noch 15,3 Prozent, zählten die Krankenhäuser 2016 rund 30,5 Prozent Kaiserschnitt-Geburten. Wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, geht die Rate in Deutschland aber seit 2015 erstmalig wieder leicht zurück.