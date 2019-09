Ab Januar 2018 muss dein(e) Chef*in verraten, was Kollegen*innen verdienen

Der Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann, ist leider traurige Realität. Frauen erhalten für die gleiche Arbeit in der gleichen oder ähnlichen beruflichen Position weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Laut des Statistischen Bundesamtes liegt der durchschnittliche Bruttoverdienst von Frauen noch immer 21% unter dem von Männern. Doch was kann man tun, um diese Ungleichheit zu beseitigen?