Dein Horoskop im Dezember – Das halten die Sterne in diesem Monat für dich bereit

Im Dezember geht es immer auch um Reflektion, blicke also auf dein Jahr zurück! Inwiefern bist du an den Tumulten in 2017 gewachsen? In welchen Bereichen bist du stärker und selbstbewusster geworden? Hol dein Journal raus und fang an zu reflektieren. Merkur ist vom 3.-22. Dezember rückläufig und verweist uns auf unsere Vergangenheit – es könnte also ein tief nostalgischer Monat werden. Achte einfach auf die Warnflaggen: bestätige deine Reise-Reservierungen dreifach und bitte teile keine Tweets, wenn du in Rage bist!