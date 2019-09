Jährlich grüßt das Murmeltier und schickt die Engel von Victoria’s Secret über den Laufsteg. Doch es handelt sich dabei nicht nur um eine reguläre Fashion Show, sondern, was die Einschaltquoten angeht, um die erfolgreichste Schau des Jahres! Also wird dem Publikum viel geboten, nämlich dutzende, wahnsinnig teure Unterwäsche -Kostüm-Hybriden, die von den bekanntesten Models der Welt präsentiert werden. In diesem Jahr ging es nach Shanghai, was jedoch für einige (wir haben dich vermisst, Gigi Hadid ) das Aus aufgrund bedeutete, weil es Komplikationen mit dem Visum gab. Aber wie es in dem Business nun einmal so ist, heißt es trotzdem „The Show Must Go On“ und das tat sie auch mit Acts wie Harry Styles und Miguel, die die Engel musikalisch begleiteten.