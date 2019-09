Mein Wille war entgültig gebrochen, als ich kleine Umhängetaschen im Milchtüten-Design auf den Streetstyles auf meinem Bildschirm erblickte und weiter ging es, als ich mehr und mehr Modemädchen mit Clutches in Buchform in den Händen erblickte, angelehnt an Romanklassiker oder schlichte Unterhaltungsliteratur. Mein Herz wiederum wurde gebrochen, als ich die Preise der angeschmachteten Modelle erblickte. Auf Wiederesehen, du Traum einer Olympia Le-Tan Clutch. Ich fischte hier eindeutig außerhalb meines finanziellen Teiches.