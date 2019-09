„A Year in the making“ ist die Caption des Instagram-Bildes, mit dem Gigi Hadid ihre eigene Makeup-Kollektion mit dem Kosmetikriesen Maybelline ankündigte und damit Millionen vom Frauen schwitzige Hände bereitete. Ganze zwölf Tage (bis zum 21. Oktober um genau zu sein) müssen diese und der Rest der Welt sich jedoch noch bis zum Launch vongedulden. Zeit genug, um die schönsten Looks des Models zu durchforsten und anhand derer eine ganz eigene Wunschliste an Produkten zu erstellen, die wir uns von der Kollaboration erhoffen. Immerhin hatte das Tommy-Hilfiger -Girl, wie sie selbst sagt, über ein Jahr Zeit, um die perfekten und noch nicht hundertfach in der Drogerie erhältlichen Lippenstifte, Eyeliner, Highlighter und Nagellacke zu kreieren. Natürlich sind sie Erwartungen da hoch! Diese sechs Looks wollen wir mit der Gigi -Schminke eigenen Produkten in exakt zwölf Tagen nachschminken.