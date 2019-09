In der Welt des Makeups ist mächtig was los: Erst kürzlich eröffneten die ersten beiden Sephora-Stores in München und Hamburg (weitere Städte werden folgen), die endlich Marken wie Too Faced, Kat Von D und Huda Beauty für den deutschen Markt zugängig machten. Viele Beauty-Junkies vermissten jedoch die Produkte vonin den Auslagen. Zu Recht, denn das französische Brand hat eine riesige Fanbase und hat bereits zahlreiche Kultprodukte lanciert. Eines von ihnen ist der sogenannte „Orgasm Blush", der einem schon beim bloßen Aussprechen die Röte ins Gesicht zaubert. Im November soll der ersteeröffnen, eine Ausweitung im Frühjahr 2018 ist in Planung. Worauf es sich außerdem ein Auge zu werfen lohnt? Die „Sheer Glow Foundation" gibt es für fast jeden Hautton zu kaufen und alle, die den perfekten Lippenstift suchen, werden bei der riesigen Auswahl ganz sicher fündig – von matt über glänzend bis hin zur Schimmer-Explosion ist jedes Finish dabei. Doch das ist noch nicht alles: Ähnlich wie bei Konkurrent M.A.C kommen immer wieder Kollaborationen mit Stilikonen und limitierte Editionen heraus, die rund um den Globus weggehen wie warme Semmeln. Ende September steht bereits eine Zusammenarbeit mit dem Designer Christopher Kane an, die eine Lidschattenpalette mit funkelnden Shades beinhaltet. Für alle ungeduldigen Glitzerqueens geht es hier zum Nars Online Shop.