Den ersten Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen, brach der Mutterkonzern LVMH Ende 2001 ab, berichtet das Handelsblatt . Die Geschäfte in Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Köln und Osnabrück wurden aufgrund der hohen Konkurrenzsituation geschlossen. Nun zeichnet sich ein Comeback ab: Aktuell werden laut einer Stellenanzeige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „zum Aufbau unserer neuen Sephora Stores“ in Köln, Stuttgart, Mainz, München, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Oberhausen, Aachen, Wiesbaden, Bonn, Berlin, Heidelberg und Hamburg gesucht. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Der Starttermin in der Stellenanzeige ist bereits der 15. Mai 2017 – lange gedulden müssten wir uns also nicht mehr.