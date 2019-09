Mit diesen Produkten tust du Brustkrebspatient*innen & dir etwas Gutes

Der Kampf gegen Krebszellen hat die Menschheit noch lange nicht gewonnen, auch wenn aktuell zwei Wissenschaftler mit ihren bahnbrechenden Forschungen einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Den Nobelpreis im Feld der Medizin erhielten in diesem Jahr die beiden Immunforscher Tasuku Honjo und James Allison, die erkannt haben, das Immunsystem für die Krebstherapie vereinfacht gesagt umzuleiten, so berichtet unter anderem der Spiegel – eine gute Nachricht aber eben immer noch keine Heilung.