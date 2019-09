Das Cat-Eye ist sowas von von gestern - grafischer Eyeliner tritt jetzt in die Trend-Fußstapfen des Looks. Dass der Lidstrich unterm Auge schon in Hollywood angekommen ist, haben wir bereits berichtet. Doch jetzt geht sieht man ihn nicht nur auf dem Roten Teppich. Bei der New York Fashion Week sieht der Look nämlich noch cooler aus als je zuvor.