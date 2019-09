Mit diesem Gratis-Abo können Studenten vier Monate kostenlos Pornos konsumieren

Brazzers kündigte die Aktion zuvor mit einem eigens produzierten Video an, in dem zuerst einmal bekannte Porno-Stars erklären, wie sie Studenten bei ihrem Studium unterstützen wollen. Wie erwartet, fällt das Video tendenziell ziemlich flach und eindimensional aus: Einige Klischee-Blondinen verführen männliche Studenten. In einer anderen Szene taucht ein Mann hinter einer Frau auf und beginnt, sie zu massieren. Na, immerhin etwas!