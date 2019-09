Was glaubt ihr, wie viele Freundinnen mir schon gebeichtet haben, dass sie es nicht so gerne haben, wenn ihr Partner*in sie oral befriedigt – aus Angst, er könne ihren Geruch „da unten“ nicht mögen?! Erschreckend viele. Andere Frauen zieren sich z.B. bei Tageslicht in die Hündchenstellung zu gehen – weil sie denken, ihr Partner könne vom Anblick ihres üppigen Hinterteils abgeschreckt werden. So ein Unsinn! Bitte merken: Männer nehmen ihre Umwelt in Phasen höchster Erregung wie auf Droge wahr. Sie haben nur noch ein eingeschränktes, verzerrtes Blickfeld. Das kann man sich wie einen schmeichelhaften Instagramfilter vorstellen, durch den uns die Männer in diesem Moment als die heißeste Frau des Planeten sehen. Insofern:Relaxt!