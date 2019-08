2 von 4

Foto: Vanessa Leyßner

Warum schämen sich Frauen für ihre Vulva?

Viele Frauen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, waren über die teilweise erheblichen Veränderungen ihrer Geschlechtsorgane in der Pubertät verunsichert. Zum Beispiel was die gewachsenen Schamlippen betrifft. Die biologischen Gegebenheiten machen den unauffälligen Vergleich in der Öffentlichkeit nahezu unmöglich. Und Frauenfreundschaften gehen in seltensten Fällen so weit, sich „untenrum“ zu offenbaren. Oft braucht es lange, bis Frauen feststellen, dass alles ganz „normal“ bei ihnen ist.



Wie bist du überhaupt auf das Thema gestoßen?

Bei einem zufälligen Gespräch unter Frauen wurde ich zum ersten Mal auf das Thema aufmerksam und hatte das Gefühl, dass es Aufklärungsbedarf gibt. Dann kam mir die Idee mit den Beton-Abdrücken. Also habe mich an die Arbeit gemacht nach einer möglichen Umsetzung gesucht. Das durchweg positive Feedback, was ich im Laufe der Projektarbeit und der damit verbundenen Recherche bekommen habe, hat mich sehr bestärkt und letztendlich auch zu dieser Ausstellung geführt.