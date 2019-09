Sommersonnenwende: So feierst du den längsten Tag des Jahres gebührend

In heidnischen Religionen dauerten traditionelle Feste zum Sommeranfang oft den ganzen Tag. Im englischen Stonehenge beispielsweise, wo das berühmte steinerne Bauwerk steht, das mehrere tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung errichtet worden ist, sieht man an diesem Tag die Sonne durch einen ganz besonderen Punkt der Felsformation strahlen. Noch heute wird hier zur Sommersonnenwende ein öffentliches Fest gefeiert. Daneben gibt es aber auch andere Naturreligionen in verschiedenen Kulturen, von denen wir wissen, dass sie an diesem Tag die Sonne und ihre licht- und kraftspendende Energie gefeiert haben. Es gibt zum Beispiel Überlieferungen von feierlichen Zeremonien der Ureinwohner Amerikas oder altchinesische Sommerfeste.