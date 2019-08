Wie sich das Phänomen Phubbing auf unsere sozialen Beziehungen auswirkt

Am Nebentisch im Café sitzt ein Pärchen. Beide starren auf ihr Handy, wischen wahllos von links nach rechts. Zwischendurch nippen beide an ihrem Latte Macciato. Von Unterhaltung keine Spur . Eine Situation wie diese ist im Zeitalter von WhatsApp, Instagram & Co. ziemlich austauschbar geworden, wahrscheinlich sogar eins zu eins so in hunderttausenden Haushalten zu sehen - ob morgens am Küchentisch, abends auf dem Sofa oder nachts im Bett. Das Smartphone ist längst bis in unsere intimsten Sphären vorgedrungen.