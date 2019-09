Weiter kam heraus, dass die Frauen, die 36 Jahre oder älter waren, die aktivsten Sexleben haben, die dann zusätzlich auch noch sehr befriedigend sind. In dieser Gruppe gaben 86% der Frauen zu Protokoll, dass sie in den vorangehenden vier Wochen sehr guten Sex gehabt hatten. Die älteren Frauen erreichten auch höhere Zahlen, wenn es um den Orgasmus ging – um genau zu sein sind 6 von 10 Frauen in den vorangehenden vier Wochen zum Höhepunkt gekommen.