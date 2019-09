Wie kommt man in Zeiten von Tinder und seinen Geschwistern auf die Idee, noch eine Dating-App zu gründen? Die 28-jährige Marianne Kraai war ganz einfach nicht happy mit dem, was es so auf dem Markt gibt. Zu männlich, zu alt, zu ungefiltert, zu oberflächlich – mit Mayze will sie es schaffen, dass junge Frauen wirklich Spaß am Online-Dating haben. „Ich war selbst auf unzähligen Dating-Apps unterwegs und fand das oftmals frustrierend. Man bekommt so viele Leute vorgeschlagen, die einfach nicht passen. Zum Beispiel, weil jemand viel zu weit weg wohnt oder nur auf der Suche nach einer schnellen Nummer ist. Zum Teil war auf den Bildern auch nicht viel zu erkennen und dann erlebt man bei Dates eine böse Überraschung – das ist dann für beide unangenehm", erzählt Marianne. „Es ist wichtig, dass beide Dating-Partner die Chance haben, den anderen möglichst real und authentisch online kennenzulernen. Außerdem fand ich das massenhafte Swipen durch irrelevante Profile irgendwann nur noch nervig. Das ist purer Konsum und hat mit Dating eigentlich nichts mehr zu tun. Durch das Vorfiltern wollen wir mit mayze eine effizientere und freundliche Dating-App anbieten, ohne aggressive Anmache oder Sprüche unter der Gürtellinie. Ein respektvoller Umgang ist uns wichtig.“