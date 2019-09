Ich bin der einzige Single in meinem Freundeskreis & das hat einen guten Grund

Mein Vater hat da mal eine Theorie gelesen, an die auch ich glaube: Wir meiden Menschen, die die gleichen unschönen Eigenschaften haben wie wir selbst. Das ist, als würde man in den Spiegel schauen. Ich meide andere Singlefrauen, weil sie mich an mich selbst erinnern und ich mag mich selbst nicht immer unbedingt im Hinblick darauf, dass ich Single bin. Neben einer Freundin in einer Bar zu sitzen, die auch solo ist, ist als würde man in dem gruseligsten Spiegelkabinett aller Zeiten sitzen. Wir würden darüber sprechen, wie hoffnungslos unsere Situation ist und uns immer weiter hineinsteigern. „Ich werde alleine sterben”, würden wir heulen. „Wenn ich für diese Hochzeit kein Date finde, gehe ich nicht hin.” Elend ist gern in Gesellschaft, versteht ihr. Wenn ich mich mit Paaren umgebe, kann ich diese negativen Gedanken einfach ignorieren. Wenn deine Pärchenfreunde dich dann für deine aufregenden Dates beneiden, fühlst du dich glatt geschmeichelt, auch wenn das Ganze in der Realität eher frustrierend ist. Wenn du dann aber feststellst, dass der Typ, mit dem du online geflirtet geflirtet hast, dir den gleichen Text geschrieben hat, wie deiner besten Freundin, bist du dennoch am Boden zerstört. (Das ist mir tatsächlich passiert) Die grausamste Wahrheit jedoch ist, dass ich andere Frauen als Konkurrenz sehe. Ich sehe sie als Maßstab, an dem ich mich messen lassen muss. Der Typ hinter der Bar hat mir den nächsten Drink spendiert, nicht ihr. Ich gewinne. Der Bankertyp da am anderen Ende des Raumes guckt sie die ganze Zeit an, nicht mich. Was stimmt mit mir denn nicht? So zu denken ist total bescheuert, aber auf Grund all der Erwartungen, die die Gesellschaft an eine Frau hat, wurde es mir irgendwie auch antrainiert. Das mag vielleicht auch nur meine persönlicher Erfahrung sein, aber so viele eurer Kommentare drückten das gleiche Gefühl von Einsamkeit und Angst aus, da möchte ich fast drauf wetten, dass einige von euch, die das hier lesen, ganz tief in ihrem Inneren wissen, dass sie sich genau aus demselben Grund immer wieder so einsam fühlen in ihrem Singledasein. Ich habe erkannt, dass dieses Gefühl aber nur wenig mit anderen zu tun hat, sondern vielmehr mit mir und meinen eigenen Unsicherheiten.