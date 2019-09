Frauen, die mit jüngeren Männer zusammen sind, werden hingegen als „Cougars“ (dt. Puma) abgestempelt, die sich ihre Beute arglistig geschnappt haben. Vertreter der Freudschen Theorie attestieren einen Mutterinstinkt oder es wird gesagt, dass die Frauen „wahnsinnig gut im Bett“ sein müssen. Versuche, die schier unglaubliche Tatsache zu rechtfertigen, dass ein jüngerer Mann mit einer älteren Frau zusammen ist – ganz so, als seien Faktoren wie gegenseitige Anziehung, Liebe und Respekt nicht genug. Im Jahr 2009 erschien dann auch in der New York Times ein Trend-Artikel über die sogenannten „Cougars“. Ich muss schon zugeben, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob es vielleicht meine „Altersweisheit“ war, die einen nichts ahnenden Jüngling in mein Netz geführt hat. Eine solche Denke lässt jedoch die Tatsache außen vor, dass es in meiner Beziehung noch eine zweite, vollkommen selbstständige Person gibt – den Mann.