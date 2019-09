„Ich trage Größe 54 und so hat es sich angefühlt, meine erste Sexszene zu drehen”

Mein Name ist Jen Ponton und ich bin Schauspielerin . Möglicherweise kennt man mich aus Serien wie 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt oder Orange is the New Black. 2011 habe ich die Komödie Love on the Run gedreht. Es war nicht der erste Film, in dem ich mitspielte, aber der erste, in dem ich eine Hauptrolle spielte, die in einer romantischen Beziehung steckte. Tatsächlich gibt es wohl nur wenige Filme, in denen Sexszenen mit Frauen meiner Statur zu sehen sind. Ich trage nämlich Größe 54.Dick zu sein ist in dieser Branche nicht gerade üblich. Die Frage, die man mir wohl am häufigsten stellt: „Ist deine Kleidergröße förderlich oder eher hinderlich für deine Karriere? Im Grunde liegt das allein an mir – es hängt davon ab, ob ich das Glas am Ende als halb leer oder halb voll betrachte. Bei den meisten Rollen, für dich ich gecastet werden, spielt die Größe keine Rolle; Die Geschichte verlangt lediglich nach einer besonders liebenswürdigen, engagierten, manchmal ein wenig verschrobenen und lustigen Darstellerin. Aber es gibt eben auch Dinge, mit denen ich in diesem Business (Schrägstrich dieser Welt, in der wir leben) wirklich zu kämpfen habe. Ich wurde zuvor niemals für eine weibliche Hauptrolle gecastet. Die lustige beste Freundin? Klar! Das schüchterne Mauerblümchen? Die Rolle habe ich im Schlaf drauf. Aber die Hauptrolle in einem Liebesfilm blieb mir, und wohl auch allen anderen jenseits 42 (und wenn wir mal ganz ehrlich sind eigentlich jenseits 34), immer versagt. Jedenfalls bis ich Love on the Run drehte.Wie viele andere Frauen, die nicht der Standardgröße entsprechen, habe ich mich lange Zeit immer wie das langweile, dicke Mädchen gefühlt. Ich habe es mit Diäten versucht, hungerte und versuchte meinen Körper, der schon seit meiner Kindheit eher rund und weich geformt war, mit Sport in Form zu bringen und wünschte mit permanent, nicht wie ich zu sein. So ging das auch meine gesamte Collegezeit hindurch. Ich studierte Theater an einer Kunsthochschule, wo mir unter anderem beigebracht wurde, dass ich mit einem Körper wie dem meinen niemals eine Hauptrolle bekommen werde. Die Unterhaltungsindustrie fühlte sich für mich wie ein Haifischbecken an und ich hatte einen Eimer voller Köder auf dem Rücken.Und dann kam die Body-positive-Bewegung – und die Dinge änderten sich. Ich stieß auf ein Bloggernetzwerk, das sich Fatosphere nennt, und lernte Projekte wie Health at Every Size Fat Acceptance und The Adipositivity Project kennen. All diese Blogger und Aktivisten brachten einem bei, sich selbst und seine Größe auf eine ganz neue Art zu sehen. Und allmählich wandelte sich auch meine eigene Selbstwahrnehmung. Ich begann meinen eigenen Blog, der sich mit der Rolle der Kleidergröße in der Unterhaltungsindustrie beschäftigt. Das gab mir die Möglichkeit über die meist sehr frustrierenden – und manchmal auch wirklich aufregenden – Erfahrungen zu sprechen, die ich als Plussize-Frau, die zudem beim Fernsehen arbeitet, gemacht habe. Und in mir regte sich ein neuer Traum: Ich wollte unbedingt eine Hauptrolle spielen, bei der es nicht auf die Kleidergröße ankam. Gesagt getan – Ich schnappte mir die Rolle in Love on the Run.