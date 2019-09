Trumps Überraschungssieg ist ein Warnsignal für Deutschland. Auch hierzulande ist das Klischee des gesellschaftlich marginalisierten AfD-Wählers weit verbreitet. Eine solche Vereinfachung ist nicht nur falsch, sondern sogar gefährlich. Ähnlich wie in den USA, hat der Rechtspopulismus in Deutschland durchaus in breiten Teilen der Gesellschaft Fuß gefasst: Die AfD ist vor allem im Kleinbürgertum, bei Selbständigen und Rentnern beliebt. Den Erfolg von rechtspopulistischen Parteien auf wirtschaftliche Unzufriedenheit zu reduzieren, trivialisiert die Gefahr, die von solch nativistischen Orientierungen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft ausgeübt wird. Der Rhetorik dieser Bewegung muss Beachtung geschenkt werden: Sie ersetzt offenen Rassismus geschickt mit subtilen „dog whistles“ (rassistisch-kodierte Botschaften). Um ein Trump-Phänomen in Deutschland zu verhindern, dürfen wir das Ausmaß von „racial resentment“ – auf rassischen und ethnischen Spannungen basierende Ressentiments – auch in unserer Gesellschaft nicht unterschätzen.



Der Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war ein Kampf um die Zukunftsvision der USA. Ist es ein Land, das Diversität und Fortschritt willkommen heißt? Oder eins, das sich auf Nativismus, Isolation, staatlich legitimiertes Mobbing und wieder aufsteigenden Chauvinismus beruft? Einer der Gründe, warum die Meinungsfreiheit und das dringliche Bestehen auf das Ausüben ebendieses Rechts in den USA im Vergleich zu vielen europäischen Ländern so großgeschrieben wird, ist der Glaube, dass die demokratischen Institutionen und der offene Diskurs den Aufstieg eines demagogischen Populisten verhindern würden. Es bleibt abzuwarten, ob die amerikanische Demokratie es aus eigenen Kräften schafft, sich und uns vor dem weltpolitischen Abgrund zu retten oder ob sie derselben Tücke zum Opfer fällt, die Europa im vergangenen Jahrhundert in Asche gelegt hat.