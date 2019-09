Erzähl uns etwas über dich.

„An der letzten Wahl 2012 habe ich mich nicht beteiligt, weil ich in Michigan lebte und zu faul war, um eine Briefwahl zu beantragen. Aber meine Eltern sind schon immer liberal auf sozialer Ebene, wenn es jedoch um Finanzen geht eher konservativ-republikanisch. Ich glaube, mein Vater hat bei der letzten Wahl für Mitt Romney gestimmt. Diesmal wählt er natürlich Donald Trump. Ich habe viele ihrer politischen Ideale übernommen.“



Was ist mit deiner Mutter?

„Meine Mutter ist nicht wirklich politisch interessiert. Sie macht einfach das, was mein Vater tut. Er liest die Zeitungen, schaut Nachrichten und erzählt dann, was los ist. Und dann sitzen wir zusammen und diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass sie in der letzten Wahl eine Stimme abgegeben hat. Doch auch sie wird diesmal Trump wählen.“



Okay. Und was sind deine Gründe für Trump?

„Ich habe größere Angst vor dem, was Hillary tut, als vor dem, was Trump sagt. Natürlich kann ich viele seiner Äußerungen nicht nachvollziehen, geschweige denn sie verteidigen, aber sie sind nunmal alle hinter verschlossenen Türen gesagt worden. Und wenn man mich aufnehmen und alles hören würde, was ich über Freunde und Familie und auch Fremde sage, wenn sie mir nicht zuhören, dann würde ich wahrscheinlich auch gerade überall in den Schlagzeilen stehen. Ich glaube außerdem, dass er vieles sagt, um die Presse zu kriegen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Und ich glaube auch fest daran, dass Hillary sehr viel mehr Leichen im Keller hat, wenn es darauf ankommt. Sie hat versucht, die Frauen zum Schweigen zu bringen, die gegen ihren Mann vor Gericht ziehen wollten, und jetzt versucht sie sich als Frauenrechtlerin zu positionieren. Ich glaube kein Wort von dem, was sie sagt. Und ich finde, sie wirkt einfach falsch.“



Und was ist mit den Frauen, die Trump belästigt haben soll?

„Viele dieser Aussagen und Anklagen wurden ja bereits widerlegt, wie zum Beispiel die der Frau, die erzählt hat, dass sie nebeneinander in der ersten Klasse saßen – das Szenario soll wohl so gelaufen sein, dass er die Armlehne hochgeklappt und dann all diese schlimmen Dinge getan hat. Und dann kam heraus, dass die erste Klasse gar keine Armlehnen hat. Und das ist es: Jetzt kommen eben Leute hervor, die Geschichten erzählen, die ganz einfach entlarvt werden können. Das Timing ist sehr praktisch gerade. Und ich sage nicht, dass ich keiner dieser Frauen glaube. Es ist bestimmt mal was passiert. So 50 Prozent vielleicht. Und ich stehe nicht hinter seinen Taten. Aber ich meine… Trump hat nie gesagt, er sei Feminist. Aber Hillary sagt es immer wieder, benimmt sich aber genauso wenig wie eine Feministin. Ihr ganzer Ruf basiert auf diesem Feminismus-Konzept, und ich kaufe es ihr einfach nicht ab!“