Trumps erste Rede fiel moderater aus als erwartet: Im Telefongespräch mit Hillary Clinton habe nicht nur sie ihm gratuliert, auch er habe ihr für ihre Arbeit gedankt.



„Ich will der Weltgemeinschaft sagen, dass wir – auch wenn Amerikas Interessen an erster Stelle stehen – Partnerschaft und keine Konflikte wollen“, so Trump laut Spiegel Online.



Seine Vereidigung wird am 20. Januar 2017 stattfinden.