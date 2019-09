Gestern ist mir etwas klargeworden. Ich weiß, wie es sich anfühlt nicht gemocht, ja sogar gehasst zu werden. Vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie Hillary, aber ich habe da durchaus meine eigenen Erfahrungen gemacht. Als ich mit What Not To Wear startete, gab es einige Leute, die mich hassten. Sie sagten, ich sei eine Schlampe und ich hätte kein Recht andere runterzumachen und was glaubte ich überhaupt, wer ich bin. Einige mögen das auch heute noch denken. Ich hatte aber, auch wenn das Ganze bei dem einen oder anderen ein paar unschöne Gefühle heraufbeschworen hat, nie die Absicht, jemanden zu verletzen. Als ich auf Facebook eine Seite mit dem Namen „Hating Stacy The Jew London“ entdeckte, auf der Leute schrieben, dass sie hofften, ich würde ausrutschen, hinfallen und mir meine riesige Nase und all meine Zähne abbrechen, brach ich weinend auf dem Boden zusammen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man die eigenen Absichten falsch interpretiert werden; wenn du die Leute einfach nicht vom Gegenteil überzeugen kannst, solange du es nicht mit deinem Handeln beweisen kannst. Ich habe das Format What Not To Wear nicht erfunden. Der Sender gab uns die Vorgabe, wir müssten bissig sein. Es dauert vier Staffeln ehe das Publikum verstand, worum es in der Show wirklich geht, was jeder Beteiligte aus der Show mitnehmen kann: Sie sollten ihre eigenen Schwachstellen ausfindig machen und am Ende mit dem Selbstbewusstsein aus der Show gehen, das sie verdienten.



Es braucht Zeit und Mühe, Meinungen zu ändern und ehrlich gesagt haben wir Hillary nie die Chance gegeben, sich zu beweisen. Wir haben sie verurteilt und sie dazu gezwungen ihre Entscheidungen aus der Vergangenheit zu verteidigen, anstatt ihr zuzuhören und sie erklären zu lassen, wie ihr Plan aussieht. Nur weil sie in einem Regierungssystem gearbeitet hat, dass einige Leute verärgert hat, heißt das nicht, dass sie es nicht von innen heraus verändern kann. Mit unserer Hilfe kann sie es schaffen. Aber wir sollten nicht nur sie wählen, sondern auch in allen anderen Ämtern für mehr Vielfalt stimmen.



Das, meine Freunde, ist es worum es in diesem Wahlkampf gehen sollte. Die Präsidentschaft allein reicht für die Veränderung, die wir in diesem Land sehen möchten, nicht aus. (Und Donald Trump lügt, wenn er sagt, er könnte das alles alleine schaffen.) Ich sage nicht, dass Hillary die Antwort auf unsere Gebete ist. Aber sie – und generell eine größere Vielfalt innerhalb der Regierung – kann eine Gesetzgebung vorantreiben, die dem ganzen Land nützt und nicht nur ein paar wenigen. Wir neigen allerdings dazu Macht aus Kompromittierung zu ziehen.



Ich sage immer, dass es bei What Not To Wear nicht um die Kleidung geht. Es geht darum, was die Kleidung bewirken kann.



Bei dieser Wahl geht es nicht bloß um Hillary. Es geht darum, was sie bewirken kann. Und mit unseren Stimmen können wir ihr die richtigen Leute zur Seite stellen. Keine Ausreden. Geht wählen. Geht bitte wählen. Es ist mir auch egal, ob ihr im Jogger geht. Tut es einfach.



Übersetzt von Anna Hackbarth