Genau wie Cher Horowitz habe auch ich die größte Freude an einem richtig schönen Makeover: Das gibt mir ein Gefühl von Kontrolle in einer Welt voller Chaos. Wenn dann auch noch Haare und ein paar großartige Produkte im Spiel sind, bin ich absolut begeistert. Keine Frage, dass ich die Herren von IGK Salon da direkt einspannte uns einen neuen Look zu verpassen, als ich sie kürzlich kennenlernen durfte.Falls ihr euch jetzt fragt, wer besagte Herrschaften überhaupt sind: Franck and Leo Izquierdo, Aaron Grenia und Chase Kusero sind echte Experten an der Frisurenfront und wissen, wie der Hase hoppelt. So haben sie nicht nur ihre eigenen Looks geprägt, sondern auch eine eigene Produktlinie auf dem Markt. Lässige Beach Waves à la Instagram sind ihr täglich Brot.Und fünf glückliche Damen aus dem R29-Team durften sich von ihnen jetzt einen neuen Look verpassen lassen. Als wäre das aber noch nicht genug, gibt es obendrauf die Anleitung, besagte Haarschnitte auf unterschiedliche Art zu stylen - äußert praktisch, konnten wir die Jungs doch leider nicht davon überzeugen, jeden Morgen ins Office zu kommen, um uns schön zu machen.In unserer Slideshow findet ihr fünf Trendfrisuren für den Herbst, zweimal gestylt. Und vertraut mir, sobald ihr die gesehen habt, wollt ihr garantiert auch ein Makeover.