Wer in einer Beziehung ist, wird die Versuchung kennen, zeitweise durch das Handy des Anderen zu stöbern. Ganz egal, wie sehr man sich eigentlich vertraut. Eine neue Umfrage aus dem Vereinigten Königreich belegt nun, dass Frauen das häufiger tun als Männer.Insgesamt gaben 27 Prozent der teilnehmenden Frauen im Rahmen der YouGov-Umfrage zu, das Handy ihres Partners, bzw. ihrer Partnerin regelmäßig zu durchsuchen. Bei den Männern waren es im Gegensatz dazu 21 Prozent. Die Rate der Frauen, die solche Telefonkontrollen durchführen, ist unter Frauen zwischen 30 und 44 Jahren am höchsten: 36 Prozent weibliche Befragte dieser Altersgruppe gaben an, gelegentlich durch das Mobiltelefon des Lebensgefährten zu stöbern.Vielleicht ist das alles gar nicht so überraschend, wenn man ein weiteres Ergebnis der Umfrage beachtet: Männer gaben öfter an, Informationen auf ihrem Handy zu haben, die sie vor ihrer Freundin oder ihrem Freund verbergen wollten. 11 Prozent aller befragten Männer gestanden, etwas auf ihrem Telefon zu verheimlichen, im Vergleich zu gerade einmal 2 Prozent der weiblichen Befragten.Die Rate der Männer, die etwas auf ihrem Handy verstecken, soll laut der Befragung sogar noch ansteigen: Unter männlichen Teilnehmern zwischen 30 und 44 Jahren sind es 17 Prozent, bei Männern zwischen 18 und 29 Jahren sogar 26.Das vermeintlich Beruhigende an dieser Geschichte? Dass 87 Prozent der Befragten, egal, ob männlich oder weiblich, nichts dagegen haben, wenn ihre bessere Hälfte sich ihr Telefon nimmt und mal eben im Bad verschwindet. Wenn es allerdings nach den Zahlen geht, müssten sich Männer definitiv mehr Sorgen darum machen, wenn ihr Handy nicht in Sicht ist.