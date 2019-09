Der Herbst gibt einem viele Gründe für eine Generalüberholung: Semester- & Schulstart, die kalte Jahreszeit bricht an, es wird Zeit für einen neuen Look, weil das Licht anders fällt und sich die Outfits anders gestalten. Nun haben wir bereits von den Farbtrends für die Haare in diesem Herbst gesprochen – das wunderschöne Nachher-Styling kennen wir also. Was aber davor passiert, verliert man meist aus den Augen.Jeder, der sich schon einmal die Haare hat färben lassen, weiß wie schwierig es ist, die Farbe am Glänzen und die Haare gesund zu halten. Ganz zu schweigen von Fauxpas, wenn die falsche Haarfarbe an Chlorwasser oder sonstiges Mittel gerät. Farbkorrekturen können so anstrengend, wie sie kostspielig sein können. Aber dabei sollte man eben nicht außer Acht lassen, wie sehr es sich schließlich lohnt.Genau dafür, und um euch zu zeigen, wie aus Alt Neu wird, haben wir die folgenden Transformation-Slides zusammengestellt.