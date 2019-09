Im Pokémon-Go-Universum gefangen? Dabei gibt es diese Woche viel Wichtigeres, was du anvisieren solltest. Gönne Pikachu und Charmander eine Auszeit und lass deinen Charme gegenüber potentiellen Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern spielen. Mit einem karrieretreibenden Vollmond im Zeichen des Steinbocks öffnen sich neue berufliche Türen: Diese Woche sind Meetings, Networking, Power Lunches und Gespräche mit Influencern angesagt – katapultier dich also ins nächste Level!



Der wahre Spaß findet allerdings erst am Freitag statt, wenn die Sonne durch den leidenschaftlichen und verspielten Löwen zieht. Die Welt wird am Wochenende zu einer Bühne; jeder ist dazu aufgerufen seine beste Performance hinzulegen! Mühe wird zwar belohnt, aber es wird davor gewarnt, das eigene Ego Überhand nehmen zu lassen. Anstatt bis aufs Letzte um die alleinige Macht kämpfen, sollte man vielleicht einfach nachgeben und eine Machtteilung erwägen. Die Bühne ist groß genug für uns alle!