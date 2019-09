Die kommende Woche wird intensiv und verführerisch: feuerspeiende Romantik und aufregende Flirts, wo man auch hinsieht. Sexy Merkur zieht bis zum 30. August ins Zeichen des majestätischen Löwen und sorgt in dieser Zeit für die Entstehung einer Flirt-Supermacht. Wer braucht da schon Dating Apps? Was ist die Berührung eines steinharten, eiskalten Touchscreens gegen warme, körperliche Nähe? Gegen ein wenig Swipen ist überhaupt nichts einzuwenden, doch das eigentliche Feuerwerk findet von Angesicht zu Angesicht statt, vom Chat sollte also schnell zum eigentlichen Treffen übergegangen werden. Die kosmische Energie des Löwen ist allerdings mächtig und kann Menschen den Kopf verdrehen. Aber lass dich bei all der aufkommenden Leidenschaft nicht von der Konkurrenz beeinflussen oder gar einschüchtern. Vergleichen sollte man sich sowieso nicht, denn das führt in der Regel nie dazu, dass man sein eigenes Glück findet. Konzentriere dich also auf dich selbst, und nicht auf deine Mitstreiter, auf dem Siegertreppchen ist genug Platz für alle.



Zum Wochenende spitzt sich alles noch zu, da die Sonne ins hochsensible Zeichen des Krebs’ einkehrt, während der impulsive Uranus im Zeichen des Widders verweilt – alles in allem eine Phase, die Wut, Drama und Emotionsausbrüchen begünstigt. Selbst diejenigen, die normalerweise von nichts aus der Ruhe zu bringen sind, werden leichter zu Reizbarkeit und Irritation neigen. (Bevor Freundschaften in die Brüche gehen, besorgt sich bitte jeder ein Einzelzelt für’s Melt-Festival!) Zeit also, die eigenen Ansprüche einmal zu überdenken – mit etwas mehr Geduld, Nachsicht und Entgegenkommen ist jedem geholfen und das Desaster verhindert worden.