Dein Horoskop für diese Woche

Die Sonne begibt sich an diesem Montag in das Zeichen des Krebs und bleibt dort bis zum 22. Juli: Eine Zeit intensiver Gefühle und Herzensverbindungen steht an. Lass den längsten Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, deine Gefühle beleuchten und nimm dir Zeit für dich selbst. Und noch was: Wann hast du das letzte Mal deine Mutter, deine Schwester oder deine beste Sandkastenfreundin angerufen? Versuche, alte gute Freundschaften wieder aufleben zu lassen.



Am Montag taucht außerdem der zweite Vollmond im Zeichen des Schützen innerhalb eines Monats auf. Blättere in deinem Kalender zum 21. Mai zurück und schau dir an, was dich vor einem Monat beschäftigt hat, was deine Pläne und Wünsche waren. Zeitnah könnte eine Fortsetzung stattfinden, oder aber der letzte Akt. Schützen sind die Jetsetter unter den Tierkreiszeichen, es könnte also eine Reise anstehen.



Außerdem treffen sich Jupiter und Pluto am Sonntag, und ergeben eine ertragreiche Formation. Bis Mitte Juli könnten aus reinen Geldgesprächen wahre -gruben werden. Wandle deine Ideen in Realität um! Verabschiede dich aber auch von allen unnötigen Ausgaben, die deine Reserven aufbrauchen, und auch von Abmachungen, die dir bisher nichts eingebracht haben. Diese seltene Formation wird es so bis 2024 nicht mehr geben, also mach das Beste draus!